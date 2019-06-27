Trabzonspor'dan Eren Bülbül paylaşımı

Trabzonspor'dan Eren Bülbül paylaşımı

Trabzonspor'dan THY'nin yeni uçağının adının Eren Bülbül olması için bir paylaşım yapıldı.

Trabzonspor'dan Eren Bülbül paylaşımı

Trabzonspor'dan THY'nin yeni uçağının adının Eren Bülbül olması için bir paylaşım yapıldı. Bordo-mavili ekibin resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada,
"Eren Bülbül... O bizim kahramanımız! O bu vatan uğruna daha 15 yaşında toprağa düşen yiğit evladımız! Elbette ki sponsorumuz @TK_TR'nin yeni uçağının #AdıErenOlsun İlk uçuşunu da Eren'imizin ailesiyle birlikte Trabzon'dan yapsın #İyikiVarsınEren" denildi.
(İHA)

Kaynak: İHA
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