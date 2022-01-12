Trabzonspor'da Djaniny'nin sağlık durumu - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzonspor'da Djaniny'nin sağlık durumu

Trabzonspor'da Djaniny'nin sağlık durumu
AA / Selçuk Kılıç - Haberler | Spor

Trabzonspor'un kulüp doktoru Hakan Çelik, Afrika Uluslar Kupası'na katılmak için gittiği Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nın kampında sakatlanan golcü oyuncu Djaniny Semedo'nun sol alt adalesinde yırtık tespit edildiğini duyurdu.

Trabzonspor'un kulüp doktoru Hakan Çelik, Afrika Uluslar Kupası'na katılmak için gittiği Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nın kampında sakatlanan golcü oyuncu Djaniny Semedo'nun sol alt adalesinde yırtık tespit edildiğini duyurdu.

Hakan Çelik, oyuncunun sağlık durumuyla ilgili açıklamasında, "Milli takım kampı esnasında sol alt adalesinde yırtık tespit edilen Djaniny'nin bugün çekilen kontrol MR'ında ödem ve kanamanın azaldığı tespit edilmiş olup, futbolcumuzun tedavisine devam edilmektedir." ifadelerini kullandı.

Milli otomobil sporcusu Cem Bölükbaşı, 2022'de Formula 2'de yarışacak

Milli otomobil sporcusu Cem Bölükbaşı, 2022'de Formula 2'de yarışacak

 Büyükler ne kadar harcama yapabilecek? TFF takımların limitlerini açıkladı

Büyükler ne kadar harcama yapabilecek? TFF takımların limitlerini açıkladı

 Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti

Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti

AA / Selçuk Kılıç - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title