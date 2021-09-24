Trabzonspor'dan Denswil'in sağlık durumuyla ilgili açıklama - Haberler Spor
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Trabzonspor'dan Denswil'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

AA / Seyit Ahmet Eksik - Haberler | Spor
Trabzonspor'dan Denswil'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

İttifak Holding Konyaspor maçı öncesi sol kasığından sakatlanan Trabzonsporlu futbolcu Stefano Denswil'de birinci derece kas yaralanması tespit edildiği bildirdi.

İttifak Holding Konyaspor maçı öncesi sol kasığından sakatlanan Trabzonsporlu futbolcu Stefano Denswil'de birinci derece kas yaralanması tespit edildiği bildirdi.

Kulüp doktoru Hakan Çelik, kulübün internet sitesinden, dün oynanan Konyaspor maçı öncesinde sakatlanan Denswil'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Çelik, açıklamasında, "Dün oynadığımız Konyaspor karşılaşması öncesi sol kasığından sakatlanan Stefano Denswil'in bugün çekilen MR grafisinde kalça fleksor kasında birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

AA / Seyit Ahmet Eksik - Spor Haberleri
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