Trabzonspor'dan Cas Seferi

Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, yarın Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nde (CAS) görülecek duruşmanın 2010-11 sezonu şike davasının bir parçası olduğunu belirterek, şampiyonluklarının FIFA tarafından tescili adına CAS'tan çıkacak olan kararın çok önemli olduğunu söyledi.

Trabzonspor'da Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) seferi bugün başlıyor. Yarın saat 10: 00'da İsviçre'nin Lozan kentinde duruşmaya çıkacak olan bordo-mavili kulüp tüm hazırlıklarını yaptı. Bugün İsviçre'ye hareket edecek olan bordo-mavili kafilede Başkan Ahmet Ağaoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri, Kulüp Profesyonelleri, Avukatlar ve davayı yakından takip eden siyasilerin yer alması bekleniyor.

Bülbüloğlu: "Şampiyonluğumuzun FIFA tarafından tescili adına önemli bir duruşma"

Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, bu davanın 2010-11 sezonun tescilinin bir parçası olduğunu belirterek, "Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS) son yayımladığı bülten duruşma öncesinde elimizi de güçlendirmişti. Bu bülteni de savunmamıza ekleyerek CAS'taki duruşmaya katılacağız. Bizi hem 'temiz' hem de 'mağdur' şeklinde değerlendiren CAS'ın hakkaniyetli bir karar vereceğine inanıyoruz. 2010-2011 sezonunda şike yoluyla elimizden alınan haklarımızın iadesi amacıyla yaptığımız başvuruyu değerlendirmeye almayan FIFA'nın bu kararını CAS'a götürmüştük. CAS'ta yarın görülecek olan davanın olumlu sonuçlanması, FIFA tarafından şampiyonluğumuzun tescili adına olumlu bir adım olacak" dedi.

Beklenti yüksek

Camianın CAS duruşmasından beklentisi ise oldukça yüksek. 8. yılına girilen davayla ilgili olarak Trabzonspor'un başvurusu doğrultusunda yarın görülecek duruşmada CAS'ın verecek olduğu karar şike davasının seyrini de etkileyecek. - TRABZON

Kaynak: İHA