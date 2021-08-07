Trabzonspor'dan borsaya Diabate açıklaması
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Trabzonspor'dan borsaya Diabate açıklaması

Trabzonspor'dan borsaya Diabate açıklaması
Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı - Haberler | Spor

Trabzonspor Kulübü, Fousseni Diabate'nin 2021-2022 sezonu sonuna kadar bedelsiz olarak Giresunspor'a kiralandığını bildirdi.

Trabzonspor Kulübü, Fousseni Diabate'nin 2021-2022 sezonu sonuna kadar bedelsiz olarak Giresunspor'a kiralandığını bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Fousseni Diabate, 2021/2022 futbol sezonu sonuna kadar bedelsiz olarak Giresunspor Kulübü Derneğine kiralanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, yapılan anlaşmaya göre, futbolcunun 2021/2022 futbol sezonundaki garanti maaş ödemelerinin 500 bin avroluk kısmının Trabzonspor Kulübü tarafından ödeneceği de kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı

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