Trabzonspor'dan başsağlığı mesajı

20.12.2019 15:08 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:08

Trabzonspor Kulübü, hayatını kaybeden eski yüzme antrenörü Yavuz Adak için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Eski yüzme antrenörümüz Yavuz Adak'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Yavuz Adak'a Allah'tan rahmet, yakınları, sevenleri ve ailesine başsağlığı dileriz."

Kaynak: AA