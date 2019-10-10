Trabzonspor'dan barış pınarı harekatı'na tam destek

Daha önce sosyal medya hesabından paylaştığı video ile Barış Pınarı Harekatı'na destek veren Trabzonspor Kulübü, bugün de yaptığı paylaşım ile desteğini sürdürdü.

10.10.2019 14:36
Trabzonspor'dan barış pınarı harekatı'na tam destek

Daha önce sosyal medya hesabından paylaştığı video ile Barış Pınarı Harekatı'na destek veren Trabzonspor Kulübü, bugün de yaptığı paylaşım ile desteğini sürdürdü.

Barış Pınarı Harekatı'nda kahraman askerlerin yanında olduğunu vurgulayan bordo-mavililer, sosyal medya hesabında profil fotoğrafını da Türk Bayrağı ile değişerek, "Dalgalandığın yerde ne korku ne keder!" notunu paylaştı.


Kaynak: DHA
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