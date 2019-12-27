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Trabzonspor'dan anlamlı destek

Trabzonspor, özel çocuklara tekerlekli sandalye hediye etti.

27.12.2019 15:22 | Son Güncelleme: 27.12.2019 15:27
Trabzonspor'dan anlamlı destek

Trabzonspor, özel çocuklara tekerlekli sandalye hediye etti.


Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu ve yönetim kurulu üyelerinden Tuncay Uzunal ile Kemal Ertürk'ün yanı sıra futbolcular Serkan Asan, Abdurrahim Dursun ve Fıratcan Üzüm, Zafer Özel Eğitim İş Uygulama Okulu'nu ziyaret etti.


Ziyarette yönetim kurulu üyeleri ve futbolcular tarafından Zafer Özel Eğitim İş Uygulama Okulu'nda eğitim gören öğrencilere tekerlekli sandalye ve çeşitli hediyeler verildi. Öğrenciler de yönetim kuruluna kendi yaptıkları Trabzonspor logosuyla birlikte ahşap eserleri takdim etti.


Ziyaretin ardından futbolcular ve özel öğrencilerle birlikte veliler hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra engelli öğrencilere tekerlekli sandalyeleri teslim edildi. - TRABZON

Kaynak: İHA
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