Trabzonspor'dan Altınordu'ya "Ağabey" Cevabı: Sporun Birleştirici Ruhuna Yakışmıyor

Antalya'da düzenlenen Türkiye finalleri ilk maçında Trabzonspor U-14 takımı ile Altınordu U-14 takımları karşı karşıya gelmişti.

Karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrılan Altınordu'nun resmi sitesinde maçın sonucu, "Takımımız, Türkiye Finalleri ilk maçında Trabzonsporlu ağabeylerine (!) 2-1 mağlup oldu" şeklinde verilmişti.

"TURNUVAYA KATILMA AMACIMIZI ANLAMALARINI BEKLEMİYORUZ"

Trabzonspor Kulübü ise Altınordu'nun resmi internet sitesinde bulunan maç haberine tepki gösterdi.

Bordo - mavili ekibin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Spor Toto Gelişim Ligi 2. Grup'ta U14 takımımız, Altınordu ile dün oynadığı karşılaşmada 2-1 galip gelmiştir. Altınordu'nun resmi sitesinde maçın sonucu "Takımımız, Türkiye Finalleri ilk maçında Trabzonsporlu ağabeylerine (!) 2-1 mağlup oldu" şeklinde verilmiştir. Öncelikle bu ifade sporun birleştirici ruhuna asla yakışmamaktadır. Görünen o ki Altınordu, sportif başarıyı esas almaktadır. Kulübümüzün ise oyuncu geliştirme merkezli bir politikası vardır. Haliyle bizim turnuvalara katılma amacımızı anlamalarını beklemiyoruz. Saygılarımızla…" ifadelerine yer verildi.