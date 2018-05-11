Trabzonspor'dan Altınordu'ya "Ağabey" Cevabı: Sporun Birleştirici Ruhuna Yakışmıyor
Trabzonspor'a yenilen Altınordu sosyal medya hesabından "Takımımız Trabzonspor ağabeylerine mağlup oldu" paylaşımına bordo-mavili kulüp, "Sporun birleştirici ruhuna yakışmıyor" cevabı verdi.
Antalya'da düzenlenen Türkiye finalleri ilk maçında Trabzonspor U-14 takımı ile Altınordu U-14 takımları karşı karşıya gelmişti.
Karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrılan Altınordu'nun resmi sitesinde maçın sonucu, "Takımımız, Türkiye Finalleri ilk maçında Trabzonsporlu ağabeylerine (!) 2-1 mağlup oldu" şeklinde verilmişti.
"TURNUVAYA KATILMA AMACIMIZI ANLAMALARINI BEKLEMİYORUZ"
Trabzonspor Kulübü ise Altınordu'nun resmi internet sitesinde bulunan maç haberine tepki gösterdi.
Bordo - mavili ekibin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Spor Toto Gelişim Ligi 2. Grup'ta U14 takımımız, Altınordu ile dün oynadığı karşılaşmada 2-1 galip gelmiştir. Altınordu'nun resmi sitesinde maçın sonucu "Takımımız, Türkiye Finalleri ilk maçında Trabzonsporlu ağabeylerine (!) 2-1 mağlup oldu" şeklinde verilmiştir. Öncelikle bu ifade sporun birleştirici ruhuna asla yakışmamaktadır. Görünen o ki Altınordu, sportif başarıyı esas almaktadır. Kulübümüzün ise oyuncu geliştirme merkezli bir politikası vardır. Haliyle bizim turnuvalara katılma amacımızı anlamalarını beklemiyoruz. Saygılarımızla…" ifadelerine yer verildi.
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Altınordu Başkanı Beşiktaşlı 3 Futbolcu Kardeşimize de Vücutları Diğerlerine Göre Daha Gelişmiş Diye Kendi Düzenlediği Turnuvadan Çıkartmış, Bunun Üzerine de Beşiktaş Takımı Turnuvadan Çekilmişti. Altınordu Başkanı Futbol Takımının Yaptığı İyi İşlere Tam Ters İşler Yapmakta. Gündemde Kalma Çabası mı Yoksa Beynimi Sulandı Nedir. Bu İşleri Bırakmalı. . .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Ne ima etmişler? TS yaşı büyük oyuncular oynattıysa haklı Altınordu. He yaşları aynı ama çocuklar gelişmişse TS ne yapsın:)Cevap Yaz 7 2 Yayından Kaldır