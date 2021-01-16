Trabzonspor'dan, altın madalya kazanan milli boksör Busenaz Sürmeneli'ye kutlama
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Trabzonspor'dan, altın madalya kazanan milli boksör Busenaz Sürmeneli'ye kutlama

16.01.2021 11:09 | Son Güncelleme: 16.01.2021 11:12
Trabzonspor'dan, altın madalya kazanan milli boksör Busenaz Sürmeneli'ye kutlama

Trabzonspor Kulübü, Sırbistan'da düzenlenen 10. Uluslar Boks Kupası'nda 69 kiloda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli için kutlama mesajı yayımlandı.

Trabzonspor Kulübü, Sırbistan'da düzenlenen 10. Uluslar Boks Kupası'nda 69 kiloda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli için kutlama mesajı yayımlandı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "69 kilo final müsabakasında ringe çıkan Busenaz Sürmeneli, Rus rakibi Galina Golovchenko'yu mağlup ederek birincilik elde etti. Sporcumuzu kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı

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