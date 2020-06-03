Trabzonspor'dan Adil Gevrek'in babası için başsağlığı mesajı
Trabzonspor Kulübü, Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'in babası Ömer Gevrek'in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.
03.06.2020 18:19 | Son Güncelleme: 03.06.2020 18:19
Trabzonspor Kulübü, Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'in babası Ömer Gevrek'in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'in babası Ömer Gevrek'in vefat ettiği haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA