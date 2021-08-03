Abdulkadir Ömür'ün sağlık durumuna ilişkin açıklama

Kasımpaşa ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Abdulkadir Ömür'ün sağlık durumuyla ilgili Trabzonspor Kulüp Doktoru Op. Dr. Hakan Çelik açıklama yaptı.

Kasımpaşa ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Abdulkadir Ömür'ün sağlık durumuyla ilgili Trabzonspor Kulüp Doktoru Op. Dr. Hakan Çelik açıklama yaptı.

Bordo-mavililerin resmi sitesinden yapılan açıklamada Hakan Çelik, "Kasımpaşa ile oynadığımız hazırlık karşılaşmasında sol dizine aldığı darbe sonucu sakatlanan oyuncumuz Abdülkadir Ömür'ün yapılan son değerlendirmeler ve çekilen MR'ında sol uyluk üst adalesinde birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine devam edilmektedir" dedi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı