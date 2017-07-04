Trabzonspor'dan 3 Yıllık Anlaşma

A Spor ekranlarında yayınlanan Transfer Raporu isimli programda Trabzonspor'un transferini canlı yayında duyurdular. Programda açıklanan transfer haberinin ardından sosyal medyada bordo-mavili taraftarının mutluluk mesajları yer aldı.



"Junuzovic'te işlem tamam"



Trabzonspor, Zlatko Junuzovic ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Ayrıca bir başka yıldız ile de 3 yıllık anlaşmanın sağlandığı duyuruldu. Olcay Çakır: "Trabzonspor'un Junuzovic ve Kucka transferleri tamam. Transferler yarın açıklanacak gibi görünüyor." (A Spor)