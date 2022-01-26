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Trabzonspor'dan 3 transfer

Demirören Haber Ajansı, Selay Saykal - Spor
Trabzonspor'dan 3 transfer

Trabzonspor, TFF 1'inci Lig ekiplerinden Bursaspor'da forma giyen genç oyuncular Batuhan Kör, Kerem Şen ve Taha Altıkardeş'i transfer etti.

Trabzonspor, TFF 1'inci Lig ekiplerinden Bursaspor'da forma giyen genç oyuncular Batuhan Kör, Kerem Şen ve Taha Altıkardeş'i transfer etti.

Trabzonspor Kulübü'nden Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, 3 genç futbolcunun transferi konusunda anlaşma sağlanan Bursaspor'a taksitli şekilde 29 milyon TL bonservis ve şarta bağlı prim olarak 3 milyon TL ödeme yapılacak.


- Trabzon

Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Spor Haberleri

Kamuyu Aydınlatma Platformu, Futbol Federasyonu, Trabzonspor, Bursaspor, Spor, Haber

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