Trabzonspor'dan 3 transfer
Demirören Haber Ajansı, Selay Saykal - Spor
Trabzonspor, TFF 1'inci Lig ekiplerinden Bursaspor'da forma giyen genç oyuncular Batuhan Kör, Kerem Şen ve Taha Altıkardeş'i transfer etti.
Trabzonspor Kulübü'nden Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, 3 genç futbolcunun transferi konusunda anlaşma sağlanan Bursaspor'a taksitli şekilde 29 milyon TL bonservis ve şarta bağlı prim olarak 3 milyon TL ödeme yapılacak.- Trabzon
Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Spor Haberleri