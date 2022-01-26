Trabzonspor'dan 3 transfer

Trabzonspor Kulübü'nden Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, 3 genç futbolcunun transferi konusunda anlaşma sağlanan Bursaspor'a taksitli şekilde 29 milyon TL bonservis ve şarta bağlı prim olarak 3 milyon TL ödeme yapılacak.

Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Spor Haberleri