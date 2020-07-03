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Trabzonspor 'dan 3 Temmuz 2011 paylaşımı

Trabzonspor Kulübü 3 Temmuz 2011 şike süreciyle ilgili olarak sosyal medya hesaplarından videolu paylaşım yaptı.

Trabzonspor 'dan 3 Temmuz 2011 paylaşımı
03.07.2020 00:57 | Son Güncelleme: 03.07.2020 01:44

Trabzonspor Kulübü 3 Temmuz 2011 şike süreciyle ilgili olarak sosyal medya hesaplarından videolu paylaşım yaptı.

Trabzonspor Kulübü 3 Temmuz 2011 şike süreciyle ilgili olarak sosyal medya hesaplarından videolu paylaşım yaptı. Bordo-mavili kulüp yaptığı paylaşımda, "Konu şike olunca Mini Cooper'a binerek kaçtılar. Futbolcuları 'sürdükleri tarlalarda' oynattılar! Güzel oyunumuzun adaletle imtihanına "çift dikiş" attılar. Tiyatronun adını da "kumpas" koydular "ifadelerine yer vererek #TertemizŞampiyon #SeneHep2011 hashtagini kullandı - TRABZON

Kaynak: İHA

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