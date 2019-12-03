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Trabzonspor'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Gününe Özel Video

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor 3 Aralık Dünya Engelliler gününe özel düzenlediği etkinlikte, dezavantajlı çocukların yapmış olduğu resimleri oyuncuların soyunma odasına yerleştirdi ve ortaya bu güzel görüntüler çıktı.

03.12.2019 14:13 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:13

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor 3 Dünya Engelliler gününe özel düzenlediği etkinlikte, dezavantajlı çocukların yapmış olduğu resimleri oyuncuların soyunma odasına yerleştirdi ve ortaya bu güzel görüntüler çıktı.

Kaynak: Dugout

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