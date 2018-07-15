Trabzonspor, Slovenya Takımı Kranj'ı 2 Golle Geçti

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya'nın NK Triglav Kranj takımıyla oynadığı ilk hazırlık maçını 2-0 kazandı.

Trabzonspor sahaya, Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Mustafa Akbaş, Ibanez, Cafer Tosun (Murat Cem dk.40 ), Yüksel Şişman (Olcay dk.82), Alihan Tüncer (Ahmet Hakan dk.76), Muhammet Beşir (Sheydaev dk. 70), Abdulkadir Parmak, Roddellega (Onazi dk 61) ilk onbiri ile çıktı. Bordo-mavili takımda sarı kart gören isim Pereira oldu.

RODALLEGA'DAN ŞIK GOL

Trabzonspor müsabakanın ilk yarısını Rodallega'nın 32. dakikada attığı şok golle 1-0 öne geçti. Alihan Tuncer'in sağ kanattan yaptığı ortaya yarım vole yapan Rodallega, takımını öne geçiren isim oldu. Bordo-mavili takımın ikinci golü ise penaltıdan geldi. 67. dakikada Alihan'ın ceza sahası içinde düşürülmesi sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Ibanez'in takımını 2-0 öne geçirdi.