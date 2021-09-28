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Trabzonspor'dan 10 kişilik duvar

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Trabzonspor'dan 10 kişilik duvar

Trabzonspor, Süper Lig'de 10 kişi kaldığı son 8 maçı kaybetmedi.

Trabzonspor, Süper Lig'de 10 kişi kaldığı son 8 maçı kaybetmedi. Bordo-mavililer söz konusu maçlarda 2 galibiyet, 6 beraberlik elde etti.

Sezon başı yaptığı planlamayla şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, son iki haftada oynadığı Konyaspor ve Aytemiz Alanyaspor maçlarını 10 kişi tamamladı. Konyaspor müsabakasında 81 dakika 10 kişi oynayan bordo-mavililer Aytemiz Alanyaspor müsabakasını ise uzatma bölümüyle birlikte 20 dakika 10 kişi oynadı. İki maçı da eksik tamamlamasına rağmen kaybetmeyen bordo-mavililerin baskılı futbolu dikkat çekti.

Karadeniz ekibi Süper Lig'de geçtiğimiz sezon ve bu sezon oynayıp kırmızı kart gördüğü son 8 maçı ise kaybetmedi. 7 maçı Abdullah Avcı döneminde oynayan bordo-mavililer 1 maçı ise Eddie Newton döneminde oynadı. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer 2 galibiyet alırken, 6 maçtan ise beraberlikle ayrıldı.

İşte Trabzonspor'un kırmızı kart gördüğü son 8 maçta aldığı sonuçlar:

2020/2021 SEZONU

4. Hafta Gaziantepspor-Trabzonspor: 1-1 (Flavio dk. 89)

10.Hafta Ankaragücü-Trabzonspor: 0-1 (Pereira dk.90)

25.Hafta Trabzonspor-Gaziantepspor: 1-0 (Nwakaeme dk.90+6)

34.Hafta Çaykur Rizespor-Trabzonspor: 0-0 (Vıtor Hugo dk.86)

38.Hafta Göztepe-Trabzonspor: 1-1 (Berat Özdemir dk.67)

41.Hafta Konyaspor-Trabzonspor: 1-1 (Serkan Asan dk.19)

2021/2022 SEZONU

6.Hafta Konyaspor-Trabzonspor: 2-2 (Vıtor Hugo dk.9)

7.Hafta Alanyaspor-Trabzonspor: 1-1 (Hüseyin Türkmen dk.75)

(Gökmen Şahin/İHA)

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