Trabzonspor'da yüzler gülüyor
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Trabzonspor'da yüzler gülüyor

Trabzonspor'da yüzler gülüyor
Demirören Haber Ajansı / Özcan Usta - Haberler | Spor

Deplasmanda 19 maçtır yenilmiyorNwakaeme, Burak Yılmaz'a göz kırptıUğurcan Çakır ligde 100'üncü maçına çıktıÖzcan USTA / - Süper Lig'in 3'üncü haftasında Trabzonspor, GZT Giresunspor'u 1-0 mağlup ederek, 2004-2005 sezonundan bu yana ilk kez, çıktığı ilk 3 lig maçını kazandı.

Deplasmanda 19 maçtır yenilmiyor

Nwakaeme, Burak Yılmaz'a göz kırptı

Uğurcan Çakır ligde 100'üncü maçına çıktı

Özcan USTA/ - Süper Lig'in 3'üncü haftasında Trabzonspor, GZT Giresunspor'u 1-0 mağlup ederek, 2004-2005 sezonundan bu yana ilk kez, çıktığı ilk 3 lig maçını kazandı. Sezona iyi bir başlangıç yapan Karadeniz ekibinde yüzler gülüyor. Ligin 3'üncü haftasında Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada Trabzonspor, 7'nci dakikada Nwakaeme'nin attığı golle GZT Giresunspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmaya Dorukhan Toköz, Bruno Peres, Gervinho ve Cornelius gibi önemli oyuncularından yoksun çıkan bordo mavililer, eksik kadrosuna rağmen kazanmasını bildi. Bu galibiyetle birlikte Trabzonspor, 2004-2005 sezonundan beri ilk kez 3'te 3 yaparak sezona başladı.DEPLASMANDA 19 MAÇTIR YENİLMİYORTrabzonspor deplasman maçlarında rakiplerine zorluk çıkarmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezondan beri ligde çıktığı son 19 deplasman müsabakasında mağlubiyet yüzü görmeyen bordo mavililer, bu maçlarda 10 galibiyet ve 9 beraberlik aldı. Trabzonspor, en son deplasman mağlubiyetini Ekim 2020'de Fenerbahçe'ye karşı 3-1 yenilerek aldı. 2021 senesinde Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor'dan sonra Süper Lig'de deplasman mağlubiyeti almayan diğer takım ise Fenerbahçe.NWAKAEME, BURAK YILMAZ'A GÖZ KIRPTITrabzonspor'un yıldız futbolcusu Anthony Nwakaeme, bordo mavili kulübün tarihine adını yazdırmaya devam ediyor. Anthony Nwakaeme, 2011-2012 sezonunda bordo mavili formayı terleten Burak Yılmaz'dan bu yana bir Süper Lig sezonunda çıktığı ilk üç maçta da gol atan ilk Trabzonspor oyuncusu olmayı başardı.UĞURCAN ÇAKIR LİGDE 100'ÜNCÜ MAÇINA ÇIKTI

Milli ara öncesi GZT Giresunspor ile karşılaşan bordo mavili ekipte takım kaptanı Uğurcan Çakır, Süper Lig'de 100'üncü maçına çıkma başarısını gösterdi. Milli kaleci maç sonu açıklamasında, "Trabzonspor formasını ligde 100 kere terlettim. Bu formayla sahaya çıkmaktan şeref duyuyorum. 100'üncü maçımda kaptan olarak sahaya çıkmak ise benim için ayrı bir gurur ve onur" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özcan Usta

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