Trabzonspor'da Yusuf Sarı'ya Brezilya usulü doğum günü kutlaması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzonspor'da Yusuf Sarı'ya Brezilya usulü doğum günü kutlaması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Trabzonspor'da Yusuf Sarı'ya Brezilya usulü doğum günü kutlaması

Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürürken, yeni yaşını kutlayan Yusuf Sarı'ya ise Brezilya usulü doğum günü kutlaması yapıldı.

GAZİANTEP (İHA) - Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürürken, yeni yaşını kutlayan Yusuf Sarı'ya ise Brezilya usulü doğum günü kutlaması yapıldı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışmaları gerçekleştirildi. 5'e 2 çalışmaları ile devam eden antrenman çift kale ile son buldu.

Antrenmanın ardından yeni yaşını kutlayan Yusuf Sarı için sürpriz doğum günü kutlaması düzenlendi. Brezilya usulü gerçekleştirilen doğum gününde 23 yaşını kutlayan Sarı'yı takım arkadaşları tebrik etti.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

(Gökmen Şahin/ İHA)

Trabzonspor'da Yusuf Sarı'ya Brezilya usulü doğum günü kutlaması

Trabzonspor'da Yusuf Sarı'ya Brezilya usulü doğum günü kutlaması

Trabzonspor'da Yusuf Sarı'ya Brezilya usulü doğum günü kutlaması

Trabzonspor'da Yusuf Sarı'ya Brezilya usulü doğum günü kutlaması

Trabzonspor'da Yusuf Sarı'ya Brezilya usulü doğum günü kutlaması

Trabzonspor'da Yusuf Sarı'ya Brezilya usulü doğum günü kutlaması

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title