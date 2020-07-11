Trabzonspor'da Yukatel Denizlispor mesaisi
Trabzonspor, Süper Lig'in 32'nci haftasında oynayacağı Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
11.07.2020 21:37 | Son Güncelleme: 11.07.2020 22:16
Trabzonspor, Süper Lig'in 32'nci haftasında oynayacağı Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 18.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.Bordo mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: DHA