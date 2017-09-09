Trabzonspor'da Yeni Transferler Sosa ile Volkan Şen, İlk Kez Antrenmana Çıktı

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 4'üncü haftasında yarın Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün saat 18.30'da yaptığı antrenmanla tamamladı.



Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı olarak yapılan antrenmanda, taktik ağırlıklı çalışmalara yer verildi. Sakatlığı bulunan Durica antrenmana katılmadı. Yeni transferler Jose Sosa ile Volkan Şen, bugün düzenlenen imza töreninin ardından takımla birlikte ilk antrenmana çıktı. Bordo mavililer, yarın saat 17.00'de Medical Park Arena'da Gençlerbirliği'ni konuk edecek.



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