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Trabzonspor'da yeni sezon mesaisi

Trabzonspor, bugün yaptığı çalışmalarla yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor'da yeni sezon mesaisi
27.08.2020 19:02 | Son Güncelleme: 27.08.2020 19:02

Trabzonspor, bugün yaptığı çalışmalarla yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Eddie Newton yönetiminde 17.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan günün ikinci antrenmanında kuvvet çalışmalarının ardından taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi.Bordo mavili takım, yarın 10.00'da yapacağı antrenmanın ardından Samsun'a hareket ederek Samsunspor ile oynayacağı hazırlık maçı öncesi kampa girecek.


Kaynak: DHA

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