Trabzonspor'da Yeni Sezon Hazırlıkları Sürüyor

– TRABZONSPOR yeni sezon hazırlıklarını Macaristan'da bugün de sürdürdü, bordo mavililer, öğle saatlerinde tempolu bir idman yaptı.



Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde önce ısınma çalışması yapan bordo mavili futbolcular, ardından da topla koordinasyon ve pas çalışmasına geçti. Çalışmanın son bölümde de taktik antrenman geçekleştirildi.



Bu arada, dün gece kampa katılan Hugo Rodellaga, bugün laktat testinden geçtikten sonra aerobik koşu yaptı.



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