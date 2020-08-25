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Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor, 2020-2021 sezonunun hazırlıklarına devam ediyor.

Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
25.08.2020 20:09 | Son Güncelleme: 25.08.2020 20:12

Trabzonspor, 2020-2021 sezonunun hazırlıklarına devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki günün ikinci antrenmanında oyuncular kuvvet çalışmalarının ardından taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.

Takımın yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdüreceği belirtildi.

Kaynak: AA

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