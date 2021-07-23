Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor
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Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde İstanbul'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular iki grup halinde çalıştı.

Hazırlık maçında dün Bandırmaspor'la karılaşan takımda, bir grup yenilenme çalışması yaparken diğer grupta yer alan futbolcular pas ve top kapma çalışmaları gerçekleştirdi.

Trabzonspor'un antrenmanı çift kale maçla sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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