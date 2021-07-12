Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları
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Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları

Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde basına açık gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanı, ısınma hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idmanda, 4 minyatür kalenin yer aldığı organizasyonlar üzerinde duruldu. Antrenman, yarı sahada çift kale maçla tamamlandı.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı idmanla 2021-2022 sezonu hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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