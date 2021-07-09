Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları

Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da yaptığı çalışmalarla devam ediyor.

Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da yaptığı çalışmalarla devam ediyor.

Bordo-mavililerin teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 18.00'de TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı ve Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun da bir bölümünü izlediği antrenmanda, oyuncular ısınma koşusunun ardından dinamik ve teknik ısınma hareketleri yaptı. 5'e 2 çalışmalarıyla devam eden antrenman geniş alan oyunlarının ardından çift kale maç ile son buldu.

Trabzonspor yarın saat 10.00'da yapacağı tek antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı