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Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları

Trabzonspor, Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklarını akşam idmanıyla sürdürdü.

Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları
27.08.2020 20:11 | Son Güncelleme: 27.08.2020 20:11

Trabzonspor, Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklarını akşam idmanıyla sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanında oyuncular, kuvvet çalışmasının ardından taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.

Bordo- mavili takım, yarın sabah antrenmanından sonra Samsun'a hareket ederek, Samsunspor ile oynayacağı hazırlık maçı öncesi kampa gireceği belirtildi.

Kaynak: AA

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