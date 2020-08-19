Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları Trabzonspor, Süper Lig'de 2020-2021 sezonu öncesi hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor, Süper Lig'de 2020-2021 sezonu öncesi hazırlıklarına devam etti.

Bordo-mavili kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, kuvvet ve taktik çalışması yaptı.

Futbolculardan bazılarının yarın sabah kas, kuvvet ve dayanıklılık testlerine girip, sağlık kontrolünden geçeceği aktarıldı.

Takımın, akşam saatlerinde yapacağı tek antrenmanla çalışmalarını sürdüreceği kaydedildi.

Kaynak: AA