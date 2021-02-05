Trabzonspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları başladı
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Trabzonspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları başladı

05.02.2021 14:39 | Son Güncelleme: 05.02.2021 14:43
Trabzonspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları başladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 24. haftasında 8 Şubat Pazartesi günü deplasmanda Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 24. haftasında 8 Şubat Pazartesi günü deplasmanda Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Bordo-mavili futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda iki grup halinde çalıştı.

Dün akşam oynanan Yukatel Denizlispor karşılaşmasında forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı antrenmanda, diğer futbolcular ise 5'e 2 pas ve dar alan uygulamaları üzerinde durdu.

İdman, çift kale grup antrenmanının ardından sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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