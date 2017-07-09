Trabzonspor'da Yaş Ortalaması Yükseldi

SELÇUK KILIÇ - Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Macaristan'da kamp yapan Trabzonspor'un yaş ortalaması yükseldi.



Geçen sezon Slovakya'nın Samorin kasabasında kampa giren Trabzonspor'un kadrosu daha çok genç oyunculardan oluşurken bu sezon Macaristan kampında deneyimli oyuncu sayısı arttı.



Bordo-mavili takımın geçen sezon kampa başladığında yaş ortalaması 23.3 olurken, bu sezon ise söz konusu ortalama 25.6'ya yükseldi.



Yabancılarda yaş ortalaması yüksek



Kucka'nın transferiyle 13 yabancı oyuncuya ulaşan Trabzonspor'da, kampta bulunan 12 yabancı oyuncunun yaş ortalaması genel ortalamanın çok üstünde yer aldı.



Bordo-mavili takımda Jan Durica 35, Pereira 33, Medjani ve N'Doye 32, Rodallega 31, Kucka 30, Mas ve Esteban 28, Castillo 25, Onazi 24, Bongonda ve Bero 21 yaşında.



Karadeniz ekibinde 12 yabancının 6'sı 30 yaş ve üzerinde yer alırken söz konusu oyuncuların yaş ortalaması da 28.3 oldu.



Trabzonspor'da 28 yaşındaki Arjantinli Ibanez, kamp kadrosunda yer almıyor.



Yerli oyuncularda en tecrübelisi Olcay



Trabzonspor'da yerli oyuncularda en yaşlı oyuncu ise Beşiktaş'tan geçen sezon kadroya dahil edilen 30 yaşındaki Olcay Şahan.



Onur Recep Kıvrak ve Uğur Demirok da 29 yaş ile bu oyuncuyu takip ederken en genç oyuncular da 16 yaşındaki Arda Akbulut, 18 yaşındaki Abdurrahim Dursun ve Abdülkadir Ömür oldu.



Trabzonspor'da en yaşlı oyuncu 35 yaşındaki Durica olurken en geç oyuncu ise 16 yaşındaki kaleci Arda Akbulut. Bu iki oyuncu arasında 19 yaş farkı bulunuyor.