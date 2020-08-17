Trabzonspor'da Xavier sağlık kontrolünden geçti
Trabzonspor'un yeni sol beki Marlon Rodrigues Xavier sağlık kontrolünden geçti.
17.08.2020 15:28 | Son Güncelleme: 17.08.2020 16:55
Trabzonspor'un yeni sol beki Marlon Rodrigues Xavier sağlık kontrolünden geçti.
Bordo-mavililerin internet sitesinden yapılan açıklamada; Brezilya'nın Fluminense takımından kiralanan 23 yaşındaki Marlon Rodrigues Xavier'in sabah saatlerinde Trabzon Yıldızlı Medical Park Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçtiği bildirildi.
Kaynak: DHA