Trabzonspor'da Tüzük Tadil Komisyon Başkanlığına Mahmut Ören getirildi Açıklaması

Trabzonspor'da Tüzük Tadil Komisyon Başkanlığına Mahmut Ören, getirildi.

Trabzonspor'da Tüzük Tadil Komisyon Başkanlığına Mahmut Ören, getirildi.

Ören, bordo-mavili kulübün internet sitesinde yaptığı açıklamada, Divan Başkanlık Kurulunun 3 Haziran 2021 tarihli toplantısında alınan karara istinaden Trabzonspor Yönetim Kurulunun 2021/47 sayılı yazısı ile Tüzük Tadil Komisyon Başkanı olarak komisyonu teşkil etmek ve tadil çalışmalarına başlamakla görevlendirildiğini belirtti.

"Bu ulvi görevi bana layık gören en başta Divan Başkanlık Kurulu Başkanlığı, Yönetim Kurulu Başkanlığı, diğer kurul başkanlıkları ve tüm kurul üyelerine ayrı ayrı teşekkür ederim." ifadesini kullanan Ören, şöyle devam etti:

"Bilindiği üzere üye topluluğunun ana sözleşmesi olarak nitelendirilen tüzükler, dünyanın hızla değişmesi sonucunda, yeni ihtiyaçları ortaya çıkartıyor. Bunun için yaşayan bir canlı misali tüzüğün de değişime ve gelişime uyarlanma gereksinimi doğuyor. Mevcut tüzüğün yeniden günümüzün gerçeklerine uygun hale getirilmesi, Kişisel Verileri Koruma Kanunuyla çelişip karmaşaya neden olan uygulamaların önüne geçilmesi, teknolojik gelişmelere uyarlanması gibi konular değerlendirilerek yeniden düzenlenmesi gerekmektedir."

Ören, tüzüğe herkesin sahip çıkması gerektiğini vurgulayarak, "Sadece amaçları bir olanlar tamamlayıcı bir topluluk oluşturursa ancak bir ekip ruhu ortaya çıkar ve kulüp bu ruh ile başarılı olur düşüncesinden hareketle, 'Tüzük, Trabzonspor'un tüzüğüdür, hep birlikte sahip çıkmalıyız. Trabzonspor'un haklarını korumalıyız. O yüzden kimse çıkıp 'Ben devre dışı bırakıldım, küstüm, yokum.' dememeli, 'Trabzonspor'un menfaatleri neyi gerektiriyorsa onu yapmaya mecburum.' demeli. Bu yüzden camiamızdan ve üyelerimizden çalışmalara katkı sağlanması açısından görüş ve önerilerinizi önemle bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Büyük camiaların, köklü kulüplerin işleyişinin onlarca yıllık geleneklere, yaşanmışlıklara, belgelere, deneyimlere ve belleklere göre düzenlendiğine dikkati çeken Ören, şunları kaydetti:

"Hafıza tarihtir, 'Tüzükler bulunulması gereken kurallarla tanzim edilmiş, sistematik maddeler halinde düzenlenmiş yazılı ve bütünsel belge olsalar dahi uygulamada başarılı olabilmesi için geçmişte yaşanmış sorunlar hatırlanmaz, yapılan hatalar değerlendirilmez ise yine sorunlar yaşanmaya devam eder.' İşte bu durumda kurumsal hafıza ihtiyacı doğar. Emin olun ki bu hususta yeni tüzük tadili yazılırken hiçbir sıkıntıya gelmeden, her üyenin görüşünün değerlendirildiği komisyon toplantılarında en ince detayına kadar incelenen, eleştirilen ve düzenlenen bir tadilat süreci işletilecektir. Bu sebeplerle dernek tüzüğü üzerinde katkı sağlamak amacıyla mevcut tüzüğü değerlendiren sizlerin bildireceği görüş ve öneriler üzerinde yapılacak değerlendirme ve düzeltmelerimiz sonucunda tüzük taslağı tekrar camiamızla paylaşılacaktır. Görüş ve önerilerinizi en geç 2 Ağustos 2021'e kadar bildirmenizi rica eder, şimdiden tadile katkı sağlayacak herkese yürekten teşekkür eder saygılarımı sunarım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç