Trabzonspor'da Türkiye Kupası maçı hazırlıkları başladı - Haberler

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Trabzonspor'da Türkiye Kupası maçı hazırlıkları başladı

AA, Selçuk Kılıç - Spor
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Trabzonspor'da Türkiye Kupası maçı hazırlıkları başladı

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 1 Mart Salı günü sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 1 Mart Salı günü sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı.

Birinci gruptaki oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı antrenmanda diğer oyuncular teknik ısınma ve çabukluk çalışmasının ardından 5'e 2 ve rondo çalışmaları gerçekleştirdi. Dayanıklılık çalışması ile devam eden antrenman, çift kale maç ile son buldu.

Trabzonspor, yarını izinli olarak geçirecek ve 28 Şubat Pazartesi günü yapacağı antrenmanla Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Trabzonspor'da Türkiye Kupası maçı hazırlıkları başladı

Trabzonspor'da Türkiye Kupası maçı hazırlıkları başladı

Trabzonspor'da Türkiye Kupası maçı hazırlıkları başladı

AA / Selçuk Kılıç - Spor

Türkiye Kupası, Trabzonspor, Antalyaspor, Mart, Spor, Haberler

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