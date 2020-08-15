Trabzonspor'da Trondsen ve Plaza'ya sağlık kontrolü
Trabzonspor'un yeni transferleri Anders Trondsen ve Stiven Plaza sağlık kontrolünden geçti.
15.08.2020 12:22 | Son Güncelleme: 15.08.2020 12:29
Trabzonspor'un yeni transferleri Anders Trondsen ve Stiven Plaza sağlık kontrolünden geçti.
Bordo-mavililerde, 25 yaşındaki Norveçli orta saha Anders Trondsen ve 21 yaşındaki Ekvadorlu forvet Stiven Plaza, sabah Trabzon Yıldızlı Medical Park Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına pazartesi günü başlayacak.
Kaynak: DHA