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Trabzonspor'da Trondsen ve Plaza, sağlık kontrolünden geçti

Trabzonspor'un yeni transferleri Anders Trondsen ve Stiven Plaza, sağlık kontrolünden geçti.

Trabzonspor'da Trondsen ve Plaza, sağlık kontrolünden geçti
15.08.2020 12:15 | Son Güncelleme: 15.08.2020 12:50

Trabzonspor'un yeni transferleri Anders Trondsen ve Stiven Plaza, sağlık kontrolünden geçti.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Yeni transferlerimiz Anders Trondsen ve Stiven Plaza bu sabah Trabzon Yıldızlı Medical Park Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçtiler." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

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