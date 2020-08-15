Trabzonspor'da Trondsen ve Plaza, sağlık kontrolünden geçti
Trabzonspor'un yeni transferleri Anders Trondsen ve Stiven Plaza, sağlık kontrolünden geçti.
15.08.2020 12:15 | Son Güncelleme: 15.08.2020 12:50
Trabzonspor'un yeni transferleri Anders Trondsen ve Stiven Plaza, sağlık kontrolünden geçti.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Yeni transferlerimiz Anders Trondsen ve Stiven Plaza bu sabah Trabzon Yıldızlı Medical Park Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçtiler." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA