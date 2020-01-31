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Trabzonspor'da transfer çalışmaları

Trabzonspor Kulübünün transferi için prensip anlaşmasına vardığı Brezilyalı savunma oyuncusu Manoel Messias, Trabzon'a geldi.

31.01.2020 00:12 | Son Güncelleme: 31.01.2020 00:12
Trabzonspor'da transfer çalışmaları

Trabzonspor Kulübünün transferi için prensip anlaşmasına vardığı Brezilyalı savunma oyuncusu Manoel Messias, Trabzon'a geldi.

Brezilya'nın takımında forma giyen Manoel Messias Silva Carvalho'yu, Trabzon Havalimanı'nda kulüp yetkilileri ve taraftarlar karşıladı.

Taraftarların sevgi gösterilerinde bulunduğu 29 yaşındaki oyuncu, daha sonra kalacağı otele geçti.

Manoel Messias'ın, yarın yapılacak son görüşmenin ardından kiralık olarak sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Kaynak: AA
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