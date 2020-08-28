Trabzonspor'da testler negatif çıktı
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Trabzonspor'da testler negatif çıktı

Trabzonspor'da futbolculara ve teknik ekibe yapılan korona virüs testlerinin sonuçları negatif çıktı.

Trabzonspor'da testler negatif çıktı
28.08.2020 09:47 | Son Güncelleme: 28.08.2020 09:50

Trabzonspor'da futbolculara ve teknik ekibe yapılan korona virüs testlerinin sonuçları negatif çıktı.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmaları sürdüren bordo-mavili ekipte, futbolcu kadrosu, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına rutin olarak uygulanan korona virüs testlerinde, pozitif vakaya rastlanmadığı açıklandı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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