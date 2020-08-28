Trabzonspor'da testler negatif çıktı
Trabzonspor'da futbolculara ve teknik ekibe yapılan korona virüs testlerinin sonuçları negatif çıktı.
28.08.2020 09:47 | Son Güncelleme: 28.08.2020 09:50
Trabzonspor'da futbolculara ve teknik ekibe yapılan korona virüs testlerinin sonuçları negatif çıktı.
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmaları sürdüren bordo-mavili ekipte, futbolcu kadrosu, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına rutin olarak uygulanan korona virüs testlerinde, pozitif vakaya rastlanmadığı açıklandı.
(İHA)
Kaynak: İHA