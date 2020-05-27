Trabzonspor'da test sonuçları negatif Trabzonspor'da her hafta rutin olarak uygulanan korona virüs testlerinin hiçbirinde pozitif vakaya rastlanılmadı.

Trabzonspor'da her hafta rutin olarak uygulanan korona virüs testlerinin hiçbirinde pozitif vakaya rastlanılmadı.

Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testlerinin beşincisi bugün tekrar yapılmış ve hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır" denildi. - TRABZON

Kaynak: İHA