Trabzonspor'da teknik heyet ve sporcuların Kovid-19 testleri negatif çıktı
Trabzonspor'da yöneticiler, teknik ekip ve sporculara yedinci defa uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı duyuruldu.
11.06.2020 17:17 | Son Güncelleme: 11.06.2020 17:44
Trabzonspor'da yöneticiler, teknik ekip ve sporculara yedinci defa uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı duyuruldu.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız Kovid-19 testlerinin yedincisi yapılmış ve pozitif vakaya rastlanmamıştır." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA