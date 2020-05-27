Trabzonspor'da teknik heyet ve sporcular beşinci kez koronavirüs testinden geçti Trabzonspor Kulübü'nde başkan Ahmet Ağaoğlu, teknik ekip ve sporculara beşinci kez uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif sonuçlandığı açıklandı.

Trabzonspor Kulübü'nde başkan Ahmet Ağaoğlu, teknik ekip ve sporculara beşinci kez uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif sonuçlandığı açıklandı. Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız Kovid-19 testlerinin beşincisi bugün tekrar yapılmış ve hiçbirpozitif vakaya rastlanmamıştır" denildi.

Kaynak: DHA