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Trabzonspor'da teknik heyet ve sporcular beşinci kez koronavirüs testinden geçti

Trabzonspor Kulübü'nde başkan Ahmet Ağaoğlu, teknik ekip ve sporculara beşinci kez uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif sonuçlandığı açıklandı.

Trabzonspor'da teknik heyet ve sporcular beşinci kez koronavirüs testinden geçti
27.05.2020 23:19 | Son Güncelleme: 27.05.2020 23:19

Trabzonspor Kulübü'nde başkan Ahmet Ağaoğlu, teknik ekip ve sporculara beşinci kez uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif sonuçlandığı açıklandı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız Kovid-19 testlerinin beşincisi bugün tekrar yapılmış ve hiçbirpozitif vakaya rastlanmamıştır" denildi.


Kaynak: DHA

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