Trabzonspor'da teknik heyet ve sporcular beşinci kez Kovid-19 testinden geçti Trabzonspor'da kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, teknik ekip ve sporculara beşinci defa uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif sonuçlandığı duyuruldu.

Trabzonspor'da kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, teknik ekip ve sporculara beşinci defa uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif sonuçlandığı duyuruldu. Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız Kovid-19 testlerinin beşincisi bugün tekrar yapılmış ve hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır." ifadelerine yer verildi. Kaynak: AA