Trabzonspor'da teknik direktör Eddie Newton ile yollar ayrıldı
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Trabzonspor'da teknik direktör Eddie Newton ile yollar ayrıldı

31.10.2020 20:43 | Son Güncelleme: 31.10.2020 20:46
Trabzonspor'da teknik direktör Eddie Newton ile yollar ayrıldı

Trabzonspor Kulübü, İngiliz teknik direktör Eddie Newton ile yollarını ayırdığını borsaya bildirdi.

Trabzonspor Kulübü, İngiliz teknik direktör Eddie Newton ile yollarını ayırdığını borsaya bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz ile teknik direktör Edward John Ikem Newton arasındaki 26 Ağustos 2020 başlangıç ve 31 Mayıs 2021 bitiş tarihli teknik direktörlük sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre teknik direktöre, 2020-2021 futbol sezonu sonuna kadar olan 333 bin 296 avro tutarındaki alacakları ödenecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı

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