Trabzonspor'da sular durulmuyor

Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın gelişinden sonra Süper Lig'de çıkış yakalayan Trabzonspor, sahasında Galatasaray'a karşı aldığı 2-0'lık mağlubiyetin üzüntüsünü yaşarken, uzun süredir eleştirilerin odağındaki Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun sosyal medyaya düşen, 'kadro dışı talebiyle gelmesinler' sözleri ise yeni bir tartışmaya neden oldu.

Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Galatasaray'a 2-0 mağlup olan Trabzonspor'da, sular durulmuyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın göreve gelmesinin ardından önemli bir ivme yakalayan bordo-mavililerin 6 maçlık yenilmezlik serisi sarı-kırmızılılar karşısında son buldu. Oynanan futbol ve alınan skorun yanı sıra Başkan Ahmet Ağoğlu'nun, özel bir uçakta sarf ettiği iddia edilen sözlerin sosyal medyaya düşmesi yeni tartışmaları da beraberinde getirirken, yaşanan bu gelişme camiada moralleri iyice bozdu.

"Kadro dışı talebiyle gelmesinler"

Galatasaray yenilgisinin ardından Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun, özel bir uçak içerisinde çekilmiş görüntüleri sosyal medyaya düştü. Ağaoğlu'na ait olduğu öne sürülen ses kaydında, "Kadro dışı talebiyle gelmesinler" şeklinde kullanılan ifadeler, bordo-mavili kulüpte yeni bir tartışmayı daha beraberinde getirdi.

Bilal Başakcıoğlu, Palaza ve Diabate kadro dışı bırakılmıştı

Ziraat Türkiye Kupası'nda, Adana Demirspor'a elenen Trabzonspor'da maç sonrası Bilal Başacıkoğlu, Plaza ve Diabate, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın talebi doğrultusunda kadro dışı bırakılmıştı. Galatasaray mağlubiyetinin ardından, teknik heyetten gelebilecek yeni kadro dışı taleplerine, sosyal medyaya düşen görüntülerde Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun karşı olduğu görülüyor. Yaşanan pandemi süreciyle birlikte kadro sıkıntısı yaşanmasının yanı sıra, mali yükümlülüklerin de sorun olacağını düşünen Ağaoğlu'nun böyle bir tepki verdiği belirtiliyor.

Zor bir süreç Trabzonspor'u bekliyor

Sezona iyi başlayamayan, teknik direktör değişikliğiyle birlikte toparlanma sürecine girse de Galatasaray'a 2-0 kaybetmesinden sonra eleştiri okları bordo-mavili yönetime çevrilmiş durumda. Geçtiğimiz sezonki kadro kalitesinin yakalanamamasından ötürü Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu uzun süredir eleştiriliyordu. Yönetim kurulu içerisinde yaşanan fikir ayrılıklarıyla birlikte, oyuncuların sergilediği performans ve bordo-mavili takımın ligde istenilen yerde olamaması Karadeniz ekibini zorlu sürece soktu.

Sosyal medyada yer alan görüntülere Başkan Ağaoğlu'nun nasıl bir tepki vereceği ve sonrasında ise Teknik direktör Abdullah Avcı'nın tavrının ne olacağı merakla beklenmeye başladı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı