Trabzonspor'da, Stiven Plaza'nın sözleşmesi feshedildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Trabzonspor'da, Stiven Plaza'nın sözleşmesi feshedildi

29.01.2021 18:53 | Son Güncelleme: 29.01.2021 18:57
Trabzonspor'da, Stiven Plaza'nın sözleşmesi feshedildi

Trabzonspor Kulübü, Ekvadorlu futbolcu Stiven Ricardo Plaza Castillo'nun sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini duyurdu.

Trabzonspor Kulübü, Ekvadorlu futbolcu Stiven Ricardo Plaza Castillo'nun sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Stiven Ricardo Plaza Castillo'nun 17 Ağustos 2020 başlangıç ve 31 Mayıs 2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadesine yer verildi.

Yapılan fesih anlaşmasına göre, futbolcuya herhangi bir tazminat ödenmeyeceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Meral Akşener Muharrem İnce Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Guy Ritchie Özcan Deniz Acun Ilıcalı
Spor Erol Bulut Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Fernando Muslera
Tüm Haberler Kaza Aralık Antalya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Trabzonspor'da, Stiven Plaza'nın sözleşmesi feshedildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.1.2021 18:58:39. #1.15#
title