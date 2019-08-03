Trabzonspor'da Sparta Prag maçı hazırlıkları

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde 8 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Çekya temsilcisi Sparta Prag ile yapacağı 3. eleme turu ilk maçının hazırlıklarını sürdürdü.

3.08.2019 15:23
Trabzonspor'da Sparta Prag maçı hazırlıkları

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde 8 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Çekya temsilcisi Sparta Prag ile yapacağı 3. eleme turu ilk maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, kuvvet çalışması yapıldı.
Antrenmanı, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu da izledi.
Bu arada, bordo-mavili takımın yeni transferi Ivanildo Jorge Mendes Fernandes, salondaki çalışmanın ardından antrenmanına sahada devam etti.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Sparta Prag maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA
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