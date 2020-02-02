Trabzonspor'da Sörloth ve Uğurcan'dan şampiyonluk sözleri

02.02.2020 09:19 | Son Güncelleme: 02.02.2020 09:19

Trabzonspor'un forvet oyuncusu Alexander Sörloth ile kaleci Uğurcan Çakır, şampiyonluk için kalitelerinin olduğunu, şampiyonluğun ise bu maçları kazanmaktan geçtiğini söylediler.

Trabzonspor'un forvet oyuncusu Alexander Sörloth ile kaleci Uğurcan Çakır, 2-1 kazandıkları Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu. Özellikle ilk yarıda iyi oynadıklarını belirten Sörloth, "Erken bir gol yememize rağmen savaştığımızı gösterdik. Karakterimizi gösterdik. İlk yarıda önemli pozisyonlar oluşturduk. Açıkçası ilk yarı bir savaş halinde geçti. Bazı pozisyonlarda belki daha fazla faul almam gerekirdi. Rakibimizin yaptıkları görülmedi, benim yaptıklarım görüldü diyebiliriz. Maçtan sonra hakem ile konuştuk, aramızda kötü bir duygu yok. Gol krallığı için kafamda herhangi bir sayı belirlemedim. Bunun üzerine konuşmayı seven birisi değilim. Önemli olan, ilk önceliğimiz takımın kazanması. Takım kazanırken bende gol atabiliyorsam, bu bonus olarak gelir. Ama önceliğim takımın kazanması. Bugün taraftar da gerçekten inanılmazdı. Yanımızda duran arkadaşımıza taraftarın desteğinden sesimizi duyuramadık. Harikaydı. Bazı pozisyonlarda sizin yapabileceğinizden fazlasını istediler. Şampiyonluğu başarabilmemiz için kalitemiz var. Bizim maç maç değerlendirip maçlar üzerinden gitmemiz gerekiyor" dedi.

UĞURCAN ÇAKIR: ŞAMPİYONLUK BU MAÇLARDAN GEÇİYOR

Şampiyonluğun bu maçlardan geçtiğini ve kazandıkları için mutlu olduklarını kaydeden Uğurcan Çakır ise, "Bugün benim bireysel performansımdan çok takımın ne yaptığı önemliydi. 1-0 geriye düşsekte çok iyi mücadele ettik. Takım arkadaşlarımız kutluyorum. Bende onlara yardımcı olmak için var gücümle çalıştım. Bugün çok kritik, önemli bir galibiyet aldık. Zirve için çok önemliydi. Takım ve taraftar bütünleşti. Çok mutluyuz. Maçın başında gol yemek planlarımızda yoktu. Kendimize güveniyorduk. Çok iyi oyunculardan kurulu bir takımız. Öne geçeceğimize inanıyorduk. İlk yarı öne geçtik. 3'üncü gölü de atabilirdik. Sturridge'nin ofsayt pozisyonu var. Onlarda gol atabilirdi. Fenerbahçe ile oynuyorsunuz. Büyük bir camia, iyi futbolcuları var. Onları da tebrik etmek lazım. Bugün buradan galip geldiğimiz için çok mutluyuz. Taraftarlar bugün bize 12'nci adam oldu. Her şeylerini verdiklerini bugün sahada gördük. Taraftarımız, şehrimiz ve takımımız bütünleşti. Bu galibiyet onlara da armağan olsun. Şampiyonluk bu maçlardan geçiyor. Rakiplerimizle oynadığımız maçları kazanmamız gerekiyor. Fenerbahçe'de üst sıralara oynayan bir takım. Bugün kazanmak bizim için çok önemliydi. Hedeflerimizden bir tanesi Ziraat Türkiye Kupası. Takıma yapılan takviyelerle daha da güçlü olup en azından oynayan oyuncularımız dinlenmesi açısından bu takviyeler önemliydi. Ben ilk yarı 25 maç oynamışım. Kadromuzun geniş olmaması belki de bizi Avrupa'dan eletti. Kupada yolumuza devam ediyoruz. Erzurum maçına en hızlı şekilde adapte olup galip gelmek istiyoruz. Turu geçmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA