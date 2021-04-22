Trabzonspor'da skoru koruyamama endişesi
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Trabzonspor'da skoru koruyamama endişesi

Trabzonspor'da skoru koruyamama endişesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Süper Lig'de geçen sezon öne geçtiği maçlarda kaybettiği puanlarla şampiyonluk hedefini gerçekleştiremeyen Trabzonspor, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde skoru korumada başarılı bir görüntü sergilese de Hatayspor ve Galatasaray maçlarında yenen son dakika golleri geçtiğimiz...

Süper Lig'de geçen sezon öne geçtiği maçlarda kaybettiği puanlarla şampiyonluk hedefini gerçekleştiremeyen Trabzonspor, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde skoru korumada başarılı bir görüntü sergilese de Hatayspor ve Galatasaray maçlarında yenen son dakika golleri geçtiğimiz sezonu hatırlattı.

Süper Lig'de sahasında Hatayspor ve ardından deplasmanda Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, üst üste beşinci beraberliğini elde etti. Bordo-mavililer, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın takımın başına gelmesinin ardından önemli bir çıkış süreci yaşarken, son haftalarda ise duraklama dönemine girdi.

Trabzonspor, Süper Lig'de geçtiğimiz sezon öne geçtiği maçlarda skoru koruyamadığı için 30 puan kaybetti. Şampiyonluk hedefini gerçekleştiremeyen bordo-mavililer ligi ikinci sırada bitirmişti. Bordo-mavililer, Abdullah Avcı'nın takımın başına geçmesinden sonra skoru korumada başarılı bir performans ortaya koysa da, Hatayspor ve Galatasaray maçında 90+6'da yenen goller endişeye yol açtı.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde bordo-mavililer oynadığı 23 maçta 15 galibiyet 9 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Karadeniz ekibi, Avcı yönetiminde ise bu sezon üç maçta skoru koruyamadı. Söz konusu maçta sahasında DG Sivasspor karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmış, yine evinde oynadığı Hatayspor karşısında 1-0 öndeyken son dakikada yediği golle sahadan beraberlikle ayrılmıştı. Trabzonspor, deplasmanda ise Galatasaray karşısında 1-0 öndeyken yediği son dakika golüyle sahadan beraberlikle ayrıldı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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