Trabzonspor'da seçimli Divan Genel Kurulu 28 Nisan'da
Trabzonspor Kulübü'nün 48'inci Olağan seçimli Divan Genel Kurulu toplantısının, 28 Nisan tarihinde yapılacağı açıklandı.
Trabzonspor Kulübü'nün 48'inci Olağan seçimli Divan Genel Kurulu toplantısının, 28 Nisan tarihinde yapılacağı açıklandı.Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Divan Başkanlık Kurulu'nun 48'inci Olağan Seçimli Divan Genel Kurulu'nun; 20 Nisan 2021 Salı günü saat 11.00'de Trabzonspor Ziyabey Tesisleri Lokalinde çoğunluk aranarak, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 28 Nisan 2021 Çarşamba günü 11.00-16.00 saatleri arasında Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'nda çoğunluk aranmaksızın yapılmasına karar verildiği belirtildi. Toplantıda Divan Başkanlık Kurulu Faaliyet Raporu'nun sunumu, başkan adaylarının konuşmalarının yanı sıra seçim maddeleri yer alıyor.
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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga SAĞLAM