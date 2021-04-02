Trabzonspor'da seçimli Divan Genel Kurulu 28 Nisan'da
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Trabzonspor'da seçimli Divan Genel Kurulu 28 Nisan'da

Demirören Haber Ajansı / Tolga SAĞLAM - Haberler | Spor
Trabzonspor'da seçimli Divan Genel Kurulu 28 Nisan'da

Trabzonspor Kulübü'nün 48'inci Olağan seçimli Divan Genel Kurulu toplantısının, 28 Nisan tarihinde yapılacağı açıklandı.

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Trabzonspor Kulübü'nün 48'inci Olağan seçimli Divan Genel Kurulu toplantısının, 28 Nisan tarihinde yapılacağı açıklandı.Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Divan Başkanlık Kurulu'nun 48'inci Olağan Seçimli Divan Genel Kurulu'nun; 20 Nisan 2021 Salı günü saat 11.00'de Trabzonspor Ziyabey Tesisleri Lokalinde çoğunluk aranarak, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 28 Nisan 2021 Çarşamba günü 11.00-16.00 saatleri arasında Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'nda çoğunluk aranmaksızın yapılmasına karar verildiği belirtildi. Toplantıda Divan Başkanlık Kurulu Faaliyet Raporu'nun sunumu, başkan adaylarının konuşmalarının yanı sıra seçim maddeleri yer alıyor.


- Trabzon

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga SAĞLAM

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